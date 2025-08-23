Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Palandöken Kayak Merkezi'nde yangın! Seferber oldular

Palandöken Kayak Merkezi'nde yangın! Seferber oldular

Palandöken Kayak Merkezinde açık alandan kafe olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Palandöken Kayak Merkezinde, Erzurm'un simge tarihi eserlerinden Üç kümbetler ve Çifte Minareleri medrese maketlerinin bulunduğu ahşap zeminli kafede onarım çalışmaları sırasında oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yangın! Seferber oldular - 1. Resim

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bir anda tüm alanı saran yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bir saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yangın! Seferber oldular - 2. Resim

Yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketler tamamen yanarken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

