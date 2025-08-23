Palandöken Kayak Merkezi'nde yangın! Seferber oldular

Palandöken Kayak Merkezinde, Erzurm'un simge tarihi eserlerinden Üç kümbetler ve Çifte Minareleri medrese maketlerinin bulunduğu ahşap zeminli kafede onarım çalışmaları sırasında oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bir anda tüm alanı saran yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bir saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketler tamamen yanarken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.