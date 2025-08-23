Palandöken Kayak Merkezi'nde yangın! Seferber oldular
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Palandöken Kayak Merkezinde açık alandan kafe olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Palandöken Kayak Merkezinde, Erzurm'un simge tarihi eserlerinden Üç kümbetler ve Çifte Minareleri medrese maketlerinin bulunduğu ahşap zeminli kafede onarım çalışmaları sırasında oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bir anda tüm alanı saran yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bir saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alındı.
Yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketler tamamen yanarken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar