Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Parkta kanlar içerisinde ceset bulundu! Son mesajı tüyler ürpertti

Parkta kanlar içerisinde ceset bulundu! Son mesajı tüyler ürpertti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Parkta kanlar içerisinde ceset bulundu! Son mesajı tüyler ürpertti
Bartın, Zonguldak, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da bir parkta kanlar içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında ise şahsın Zonguldak'ta polis olarak görev yapan babasına ait beylik tabancası bulundu.

Bartın Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan parkta kanlar içerisinde yerde yatan bir genç bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri gencin silahla vurulduğunu ve öldüğünü tespit ederken, polis olay yerinde, olayda kullanıldığı tahmin edilen beylik tabancası da buldu.

Parkta kanlar içerisinde ceset bulundu! Son mesajı tüyler ürpertti - 1. Resim

"HAKKINIZI HELAL EDİN" DİYE MESAJ ATMIŞ

Gencin 20 yaşındaki F.T. olduğunu belirleyen ekipler, olayda kullanıldığı tahmin edilen beylik tabancasının ise ölen gencin Zonguldak'ta polis memuru olarak görev yapan babası E.T.'ye ait olduğunu belirledi. Ayrıca, F.T.'nin ölümünden saatler öncesinde babasının silahını alarak evden çıktığı ve saatlerdir kendisinden haber alınamadığı tespit edildi. F.T.'nin en son ise arkadaşlarına, "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Las Vegas’ta apartmanda silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralıNetanyahu'nun eşinden çarpıcı iddia! İsrail ordusu darbe yapacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuklarla yaptığı yayın olay oldu! Bakanlıktan İyi Partili Turhan Çömez hakkında suç duyurusu - GündemÇocuklarla yayını olay oldu! Çömez hakkında suç duyurusuAnkara'da otluk alan yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı, dükkan ve evler yandı - GündemAnkara'da feci yangın! Yerleşim yerlerini sardı, evler yandıTüpler bomba gibi patladı, yangın eve sıçradı! Bursa'da korku dolu anlar - GündemTüpler bomba gibi patladı, yangın eve sıçradı!Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama! Yangın faciasının uydu görüntüleri yayınlandı - GündemDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yalanlama!İkinci Kobani Davası'nda tahliye kararı! 5 eski HDP'li vekil yargılandı - GündemKobani Davası'nda tahliye kararıKılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la görüştü! Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama - GündemÖzgür Özel'den dikkat çeken yorum
Sonraki Haber Yükleniyor...