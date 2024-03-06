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Parkta kanlı infaz! Öldüren 18, ölen 16 yaşında

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Parkta kanlı infaz! Öldüren 18, ölen 16 yaşında

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Kayseri'de, 18 yaşındaki S.A., 16 yaşındaki Ş.S.'yi parkta pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerine gelen Ş.S.'nin yakınları sinir krizi geçirdi, kaçan zanlı ise her yerde aranıyor.

Korkunç olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki Ş.S. ile 18 yaşındaki S.A. konuşmak için parkta buluştu. Daha sonra S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.S.'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ş.S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Ş.S.'nin yakınları da sinir krizi geçirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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