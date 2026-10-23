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Paymix soruşturmasında 6 ilde operasyon! 467 hesaba bloke, milyonluk mal varlığına el koyma

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İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen 'Paymix' soruşturmasında, yasa dışı bahis oynayan kişileri özel bonus ve kampanyalarla yeniden bahis oynamaya teşvik ettikleri öne sürülen 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin oyuncuları 'VIP' ve 'aktif olmayan' gibi kategorilere ayırarak kişiye özel teklifler hazırladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konulurken 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

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‘Paymix’ soruşturması çerçevesinde, yasa dışı bahis oynayan kişileri bonus ve kampanyalarla tekrar bahis oynamaya yönlendirdikleri öne sürülen 23 şüpheliye yönelik 6 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, suçtan elde edildiği düşünülen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konulurken 467 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncular ile ilgili detaylı listeler tutulduğu tespit edildi. Listelerde oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının kaydedildiği belirlendi.

Paymix soruşturmasında 6 ilde operasyon! 467 hesaba bloke, milyonluk mal varlığına el koyma
Başlık ResmiPaymix soruşturmasında 6 ilde operasyon! 467 hesaba bloke, milyonluk mal varlığına el koyma

ÖZEL TEKLİFLER HAZIRLAMIŞLAR

Soruşturma çerçevesinde, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" biçiminde gruplandırıldığı tespit edildi. Bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının müşteri bazında kaydedildiği, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar ile yüksek tutarlı yatırım yapanlara özel teklifler hazırlandığı belirlendi.

Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üstünden oyuncularla iletişim kurup bonus ve kampanya teklifleriyle tekrar para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri iddia edildi.

6 İLDE OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda, suçtan elde edildiği düşünülen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla/bahçeye el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğu bildirilen 467 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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