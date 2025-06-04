Pazarcılarla müşterilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta pazarcı ile müşteri arasında çıkan tartışmasında ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise kameraya yansıdı.
Dün İstanbul'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda iddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar