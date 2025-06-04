Pazarcılarla müşterilerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2025 11:46 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 12:02 - Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta pazarcı ile müşteri arasında çıkan tartışmasında ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise kameraya yansıdı.

Dün İstanbul'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda iddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı. İlgili Haber Hırsızlık şüphelisine etek giydirdiler! İstanbul'da mide bulandıran olay Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar