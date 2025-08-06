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Peş peşe şikayet edildi! CHP'li Burak Korkmaz gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Peş peşe şikayet edildi! CHP&#039;li Burak Korkmaz gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik şikayet etti, Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP'li Burak Korkmaz polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

BURAK KORKMAZ GÖZALTINA ALINDI

Burak Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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