Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor! "Bakkal Dükkanı" denilen Afrika'ya Türk mührü

CHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor! "Bakkal Dükkanı" denilen Afrika'ya Türk mührü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;deki Namık Tan komedisi devam ediyor! &quot;Bakkal Dükkanı&quot; denilen Afrika&#039;ya Türk mührü
Afrika, Dış Politika, Mavi Vatan, CHP, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyan “Mavi Vatan” doktrinini “hayal ürünü, masal” olarak niteleyen, hızını alamayarak Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Rus paralı asker grubu Wagner ‘e benzeten, CHP’nin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan’ın son vukuatı Türkiye’nin Afrika’daki varlığına karşı çıkmak oldu.

HABER MERKEZİ ANKARA - Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gabon Cumhurbaşkanı’nı kabulünde, “Afrika’da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken artık sayısı 38’e ulaştı” sözlerine karşılık, “Bakkal dükkânı açar gibi her ile üniversite açmak daha doğrusu birer bina yapıp adına üniversite demek yüksek öğrenimde küresel konumumuzu ne kadar etkiliyorsa, her Afrika ülkesine büyükelçilik açmak da dış politikamıza o denli katkı sunuyor” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

CHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor!

Tan’ın ‘bakkal dükkânı’ benzetmesine rağmen veriler Türkiye’nin Afrika diplomasisinin başarısını gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin 2002 yılında 12 olan Afrika’daki büyükelçilik sayısı, 2024 yılında 44’e yükseldi.

Kaynaklar, son beş yıllık dönemde yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sayısının 500’ü aştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 31 Afrika ülkesine 53 ziyaret gerçekleştirerek, Kara Kıta’yı en fazla ziyaret eden lider konumunda olduğu belirtildi.

Türkiye’nin 2002 yılında Afrika’yla ticaret hacmi 4,3 milyar dolar düzeyinde iken 2024 yılı sonu itibarıyla 36,6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat arttı. Türkiye’nin Afrika’daki yatırımları 2003’te 67 milyon Dolar iken 2024’te 10 milyar dolara ulaştı.

Türk müteahhitleri, Büyükelçiliklerin katkılarıyla, 2024 yılı sonu itibarıyla Afrika’da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlendi. Afrika ülkeleri ile kurulan ilişkilerde Türk Hava Yollarının (THY) etkisi de büyük oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Tarihî bir dönüm noktasındayızTrump çatıdan mesaj verdi: Beyaz Saray'a nükleer füzeler inşa edeceğiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Tarihî bir dönüm noktasındayız - GündemTerörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı!Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi - GündemYüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı!Muhalefetin derdi İmamoğlu'nu unutturmak! - GündemMuhalefetin derdi İmamoğlu'nu unutturmak!Dışişleri Bakanı'nı hedef alan CHP "Ateşle oynuyor" Fidan'a saldırı vatana saldırıdır - GündemFidan'a saldırıda kirli iş birliği!Kamu kurumları teyakkuz halinde! Devlet sızmalar için harekete geçti - GündemKamu kurumları teyakkuz halinde!E-İmza konusunu uzmanına sorduk! "Kimlik bilgileri ile sahte e-İmza çıkarılır - GündemE-İmza konusunu uzmanına sorduk! "Kimlik bilgileri ile sahte e-İmza çıkarılır
Sonraki Haber Yükleniyor...