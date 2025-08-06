CHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor! "Bakkal Dükkanı" denilen Afrika'ya Türk mührü

HABER MERKEZİ ANKARA - Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gabon Cumhurbaşkanı’nı kabulünde, “Afrika’da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken artık sayısı 38’e ulaştı” sözlerine karşılık, “Bakkal dükkânı açar gibi her ile üniversite açmak daha doğrusu birer bina yapıp adına üniversite demek yüksek öğrenimde küresel konumumuzu ne kadar etkiliyorsa, her Afrika ülkesine büyükelçilik açmak da dış politikamıza o denli katkı sunuyor” şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Tan’ın ‘bakkal dükkânı’ benzetmesine rağmen veriler Türkiye’nin Afrika diplomasisinin başarısını gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin 2002 yılında 12 olan Afrika’daki büyükelçilik sayısı, 2024 yılında 44’e yükseldi.

Kaynaklar, son beş yıllık dönemde yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sayısının 500’ü aştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 31 Afrika ülkesine 53 ziyaret gerçekleştirerek, Kara Kıta’yı en fazla ziyaret eden lider konumunda olduğu belirtildi.

Türkiye’nin 2002 yılında Afrika’yla ticaret hacmi 4,3 milyar dolar düzeyinde iken 2024 yılı sonu itibarıyla 36,6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat arttı. Türkiye’nin Afrika’daki yatırımları 2003’te 67 milyon Dolar iken 2024’te 10 milyar dolara ulaştı.

Türk müteahhitleri, Büyükelçiliklerin katkılarıyla, 2024 yılı sonu itibarıyla Afrika’da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlendi. Afrika ülkeleri ile kurulan ilişkilerde Türk Hava Yollarının (THY) etkisi de büyük oldu.