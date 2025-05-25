İstifadan döndürüldü! CHP’de Namık Tan krizi büyüdü

CHP’de dış politikaya ilişkin yaşanan görüş ayrılıkları, kırılma noktasına ulaştı. Namık Tan'ı istifadan Özgür Özel döndürdü...

CHP’nin Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, eski büyükelçi Namık Tan, geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantısında, parti yönetimini dış politika çizgisi nedeniyle sert ifadelerle eleştirdi.

ARAYA ÖZGÜR ÖZEL GİRDİ

CHP’nin dış politikada izlediği yaklaşımın yanlış okumalar içerdiğini belirten Tan, “Dış politikada beni dinlemiyorsunuz. Suriye, Kıbrıs, Filistin ve diğer bölgelerde yapılan açılımlar sağlam temellere dayanmıyor. Okumalarınız eksik ve yanlış. Bu anlayışla benim bu görevi sürdürmemin bir anlamı yok” diyerek istifa etmek istedi. Kriz sonrası devreye Genel Başkan Özgür Özel girdi ve istifayı şimdilik durdurdu.