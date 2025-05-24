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CHP, Gülizar Biçer Karaca’yı ‘biçti’! AYM’nin kararını korsan şekilde okutmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP, Gülizar Biçer Karaca’yı ‘biçti’! AYM’nin kararını korsan şekilde okutmuştu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’de yapılan Meclis Başkanlık Divanı üyeliği seçiminde AYM TİP’li Can Atalay’la ilgili kararını teamüllere aykırı olarak okutan CHP’li TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca seçilmedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’de dün, yeni grup yönetimi ile Meclis Başkanlık Divanı üyeliği için seçim yapıldı. Anayasa Mahkemesinin (AYM) TİP’li Can Atalay’la ilgili kararını teamüllere aykırı olarak okutan CHP’li TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca yeniden aday olmasına rağmen, bu defa seçilemedi.

CHP’nin Grup Yönetimi ve Başkanlık Divanı üyelerini belirlemek için yaptığı kapalı grup toplantısında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, Grup Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi. CHP’deki asıl yarış ise Meclis Başkan Vekilliği konusunda yaşandı.

CHP, Gülizar Biçer Karaca’yı ‘biçti’! AYM’nin kararını korsan şekilde okutmuştu - 1. Resim

Tekin Bingöl, Gürsel Erol ve Gülizar Biçer Karaca’nın aday olduğu Meclis Başkan Vekilliği konusunda kıyasıya bir yarış yaşandı. İlk turda, hiçbir aday seçilmek için yeterli oyu alamadı. Adaylardan en düşük oyu Gülizar Biçer Karaca aldı. İkinci turda Karaca, Gürsel Erol lehine çekilmesine rağmen Tekin Bingöl 72 oy alarak TBMM Başkan Vekili oldu. Kâtip üyelikler için de Müzeyyen Şevkin, Nurten Yontar ve Nermin Yıldırım Kara seçildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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