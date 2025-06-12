Piyasa değeri 2 milyondan fazla! Hepsi bir dükkanda ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 09:40 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 09:43 - Güncelleme:

Gaziantep'te iş yerine düzenlenen operasyonda 2 milyon 150 bin TL değerinde gümrük kaçağı 650 adet elektronik sigara ile bin 750 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. İlgili Haber Gece yarısı binlerce insan aynı sese uyandı! O uygulamaya büyük tepki: Kalp krizinden ölecektim DEĞERİ 2 MİLYON LİRA Operasyon çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olan 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar