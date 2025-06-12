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Piyasa değeri 2 milyondan fazla! Hepsi bir dükkanda ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Piyasa değeri 2 milyondan fazla! Hepsi bir dükkanda ele geçirildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te iş yerine düzenlenen operasyonda 2 milyon 150 bin TL değerinde gümrük kaçağı 650 adet elektronik sigara ile bin 750 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

DEĞERİ 2 MİLYON LİRA

Operasyon çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olan 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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