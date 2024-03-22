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PKK için yolun sonu göründü! Kandil'e kilit yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PKK için yolun sonu göründü! Kandil&#039;e kilit yakın

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB kaynakları, “Güvenli bölge oluşturarak tehdidi uzaktan karşılamayı hedefliyoruz. Pençe’de ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hâle gelecek” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Terör örgütü PKK’nın bu yaz Irak’tan süpürülmesi için tüm hazırlıklar devam ediyor. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler önceki gün, Irak ile “Ortak Harekât Merkezi” kurulacağını açıklarken, merkezin çalışma şartlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinin ardından belirleneceği öğrenildi. Bu çerçevede iki ülke arasında imzalanacak Stratejik Çerçeve Belgesi, terörle mücadelenin seyrini de netleştirecek. Belgeye ilişkin Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Dışişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığında tüm hazırlıklar sürüyor. Bağdat’ta gerçekleşen görüşmelerde Irak tarafının terörle mücadeleye yaklaşımını değerlendiren MSB kaynakları ise “Irak tarafı da terör örgütü PKK’yı tehdit olarak görüyor. Ortak Harekât Merkezi ve terörle mücadeledeki diğer iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşıyorlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. 

SINIRLI DEĞİL SÜREKLİ OPERASYON

PKK’ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlardan farklı olduğunu belirten kaynaklar, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Artık şartlar aynı değil. Önceki dönemde sınırlı ve süreli operasyonlar yapılırken, bugün sürekli operasyonlar icra ediliyor. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre ileriden itibaren ülkemize yönelik tehditler ortadan kaldırılıyor. Bu strateji ile birinci önceliğimiz; terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamak. Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer alıyor. Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eş zamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamayı, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Öte yandan terör örgütünün Pençe bölgesindeki son saldırısını değerlendiren MSB kaynakları, “Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç bölgeleri. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hâle gelecek. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemek. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlar” dedi.  

MİT, PKK’YI İNİNDE VURDU

Terör örgütü ile mücadele hız kesmeden devam ederken MİT, PKK/KCK’nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu “Tolhildan Kandil” kod adlı Barzan Hesenzade’yi Irak’ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirdi. 
Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan’la irtibatlı olduğu da belirlenen Hesenzade’nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca jetlerimiz, bölgedeki 39 örgüt hedefini imha etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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