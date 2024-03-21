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Haberler > Gündem > MİT'ten Kandil'de nokta operasyon! PKK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu Sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kandil'de nokta operasyon! PKK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu Sorumlusu etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT&#039;ten Kandil&#039;de nokta operasyon! PKK&#039;nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu Sorumlusu etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist Hesenzade'nin terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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