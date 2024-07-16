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Polis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde amansız hastalık kansere yakalanan Günay Vardar, hayatını kaybetti. 45 yaşında ölen Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Cenazede yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Günay Vardar, kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Vefat eden polis memuru Vardar için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Vardar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

Polis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel oldu - 1. Resim

MEMLEKETİ EDİRNE’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tören alanına gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vardar'ın yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Törende Polis Memuru Vardar'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis memurları aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Törende saygı duruşu ve okunan duaların ardından Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

Polis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel oldu - 2. Resim

Törene, Vali Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Vardar'ın yakınları, mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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