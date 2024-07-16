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İntihar ihbarına giden polis, kan donduran cinayeti ortaya çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İntihar ihbarına giden polis, kan donduran cinayeti ortaya çıkardı
Cinayet, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Şişli'de intihar ihbarı sonrası bir kıraathaneye giden ekipler, 22 yaşındaki gencin cesedini buldu. Olayı araştıran polis şahsın cinayete kurban gittiğini tespit etti, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Dün saat 04.00 sıralarında Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü.

İntihar ihbarına giden polis, kan donduran cinayeti ortaya çıkardı - 1. Resim

İNTİHAR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İntihar ihbarına giden polis, kan donduran cinayeti ortaya çıkardı - 2. Resim

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kamera çalışmasında ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi. Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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