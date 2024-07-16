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Tarlada ot biçerken gördüler! Zehirli 'koca engerek' paniği

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlada ot biçerken gördüler! Zehirli &#039;koca engerek&#039; paniği
Çatak, Engerek Yılanı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Çatak ilçesinde tarlada ot biçen köylüler, yaklaşık 1,5 metrelik 'koca engerek' türü yılan gördü. Paniğe kapılan vatandaşlar tırpanla yılanı öldürdü.

Çatak ilçesine bağlı Akçabük Mahallesi'nde tarlada çalışan vatandaşlar, Türkiye'nin en zehirli türü olan engerek yılanıyla karşılaştı.

Tarlada ot biçerken gördüler! Zehirli 'koca engerek' paniği - 1. Resim

BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Görenleri hayrete düşüren 1,5 metrelik zehirli yılan, ot biçen vatandaşa saldırdı. Korkuya kapılan vatandaş ise o sırada elindeki tırpanla yılanı öldürdü. Bu yılanın bölgede ilk kez görüldüğü belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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