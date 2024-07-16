Tarlada ot biçerken gördüler! Zehirli 'koca engerek' paniği
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Van'ın Çatak ilçesinde tarlada ot biçen köylüler, yaklaşık 1,5 metrelik 'koca engerek' türü yılan gördü. Paniğe kapılan vatandaşlar tırpanla yılanı öldürdü.
Çatak ilçesine bağlı Akçabük Mahallesi'nde tarlada çalışan vatandaşlar, Türkiye'nin en zehirli türü olan engerek yılanıyla karşılaştı.
BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Görenleri hayrete düşüren 1,5 metrelik zehirli yılan, ot biçen vatandaşa saldırdı. Korkuya kapılan vatandaş ise o sırada elindeki tırpanla yılanı öldürdü. Bu yılanın bölgede ilk kez görüldüğü belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı