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Polis memurunun kahreden ölümü: Denizde boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polis memurunun kahreden ölümü: Denizde boğularak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de kuzeniyle birlikte denize giren polis memuru Numan Çebi, akıntıya kapıldı. Boğularak hayatını kaybeden 30 yaşındaki Çebi’nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Feci olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Gümüşdere'de meydana geldi. Sarıyer’de denize giren 3 genç felaketi yaşadı.

AKINTIYA KAPILDILAR

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli olan polis memuru Numan Çebi, (30) bir üniversitede görevli olarak çalışan kuzeni Serdar Kocaman (26) ile birlikte Gümüşdere Plajı'nda denize girdi. Kıyıdan çok fazla açılan iki kuzen akıntıya kapıldı. 

Polis memurunun kahreden ölümü: Denizde boğularak can verdi - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kuzenleri fark eden plajda bulunan cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kuzeni hastaneye kaldırdı. Polis memuru Numan Çebi, kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serdar Kocaman ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye yoğun bakıma alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis memurunun kahreden ölümü: Denizde boğularak can verdi - 2. Resim

CANKURTARANLAR MÜDAHALE İÇİN KOŞTU AMA…

Olayı gördüğünü söyleyen İbrahim Aysel, “Boğulanları gören cankurtaranlar müdahale için koştular. Ardından ambulans ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gençlere kalp masajı yaptı. Gördüğüm kadarıyla 3 kişilerdi. İkisini kurtarmışlar biri de baygın haldeydi. Hayatını kaybetmiş. Plaj çalışanları gençlerin yardımına koştu” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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