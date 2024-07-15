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Gaziantep'te oto yıkamada elektrik akımına kapılan Omar Fahed hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elektrik Akımı, Gaziantep, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşayan Omar Fahed, kardeşine yardım etmek için gittiği oto yıkamada şalterleri kapatırken akıma yakalandı. Acı olayın ardından Gaziantep'de elektrik akımına kapılan kim, öldü mü araştırılırken vefat eden kişinin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Omar Fahed, kardeşine yardım etmek amacıyla gittiği oto yıkamada elektrik akımına kapılırken kaldırıldığı hastanede vefat etti. Elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Omar Fahed'in neden akıma kapıldığı da merak edildi.

GAZİANTEP'TE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİM?

Oto yıkmaya kardeşine yardım etmek için giden Omar Fahed, şalterleri kapatırken akıma kapıldı. Ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan isim hayatını kaybetti.

Olay dün akşam Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelirken iddiaya göre 3 çocuk babası ve 28 yaşında olan isim, akıma kapılmasının ardından ağır yaralandı.

Gaziantep'te oto yıkamada elektrik akımına kapılan Omar Fahed hayatını kaybetti - 1. Resim

OTO YIKAMADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Omar Fahed, 1 ay önce ikiz çocuklarını kucağına almıştı. Oto yıkamada şalterleri indirirken akıma kapılmasının ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan isim tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken

Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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