Beylikdüzü marinada bot ile tekne çarpıştı! Bir kişi hayatını kaybetti

Beylikdüzü marinada bir tekne ve botun çarpışması sonucu botta bulunan 41 yaşındaki Selçuk Mahanoğlu denize düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü marinada dün akşam saat 21.20 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre; bir tekne ve bot bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle botta bulunan Selçuk Mahanoğlu (41) dengesini kaybederek denize düştü.

7 SAATLİK ÇALIŞMA İLE BULUNDU

Denize düşen Mahanoğlu kısa süre içinde gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizde uzun süre arama yaptı. Deniz polisi ve kurbağa adamların 7 saatlik çalışmasının ardından Mahanoğlu’nun cansız bedenine kazanın olduğu alanın yaklaşık 150 metre ilerisinde ulaşıldı.

ASIL ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonra talihsiz adamın cansız bedeni, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mahanoğlu’nun asıl ölüm nedeninin yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.