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Beylikdüzü'nde korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya böldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beylikdüzü&#039;nde korkunç cinayet! Boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya böldü

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nden korkunç bir cinayet işlendi. Bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırıp poşetle inşaat kuyusuna attı. Ceset ekipler tarafından bulunurken, yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı her şeyi itiraf etti. 

Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana gelen olay, tüyleri diken diken etti. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi. Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

CESEDİ İNŞAAT KUYUSUNA ATTI 

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN DENETİMLİ SERBESTLİKLE BIRAKILMIŞ

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimler serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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