Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polisimize silahlı saldırı! Yakalanan hainler ifadede her şeyi itiraf etti

Polisimize silahlı saldırı! Yakalanan hainler ifadede her şeyi itiraf etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da kendilerini yakalamaya çalışan 2 polisi silahla yaralayan 2 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslar emniyetteki ifadelerinde asıl amaçlarını da itiraf ettiler.

Polisimize silahlı saldırı! Yakalanan hainler ifadede her şeyi itiraf etti - 1. Resim

Geçtiğimiz perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S., 06 DZ 6051 plakalı kargo aracını çalarak kaçtı. Şüpheliler araçla trafik ışıklarında durunca takipte olan polis aracındaki polis memurları S.Ü. ve B.K. şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Polisimize silahlı saldırı! Yakalanan hainler ifadede her şeyi itiraf etti - 2. Resim

2 POLİS YARALANDI

Bu sırada şüpheli 2 kişinden Mustafa S. polis ekiplerine ateş açtı. Olayda polis memurları S.Ü. ve B.K. kolundan ve bacağından yaralanırken ambulanslarla kaldırıldıkları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Polislerin, şüphelileri yakalamaya çalışırken Mustafa S.'nın polislere ateş açma anı da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Polisimize silahlı saldırı! Yakalanan hainler ifadede her şeyi itiraf etti - 3. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. kaçtı. Polis ekipleri sıkı takibin ardından şüphelilerden Mustafa S.'yi olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ve onlara yardım eden kardeşi Necati S.'yi ise merkez Meram ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Üç şüpheli Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Polisimize silahlı saldırı! Yakalanan hainler ifadede her şeyi itiraf etti - 4. Resim

ASIL HEDEFLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin ifadesinde, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde dağıtım yapan bir kargo aracını takibe alarak, sürücünün kargo teslimatı yapmak için kontağı üzerinde bırakarak araçtan inmesinin ardından aracı çaldıklarını, araçta bulunan kargoları açarak değerli eşya aradıklarını söylediği belirtildi.

Şüpheli Mustafa S.'nin polise ateş ettiğini itiraf ettiği, şüphelilerin kargo aracını çalmak için bir gün önce plan yapıp, aracı çaldıkları yerin yakınında kaldıkları öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'den NASA'ya rest!Süper tayfun 'Yagi' Filipinler'den sonra iki ülkeyi daha vurdu! Askeri personel görevde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da şaşırtan olay! 4'üncü katın balkonuna yılan çıktı - GündemEvinin balkonunda görünce neye uğradığını şaşırdıNaci Görür'den deprem uyarısı! Üstüne basa basa söyledi: Uzak durun - GündemÜstüne basa basa söyledi: Uzak durun!Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de açılışa katılacak! 3 millet bahçesi hazır - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan 3 millet bahçesi açılışına katılacakKamu arazisinde kenevir yetiştiren şüphelilere suçüstü! - GündemKamu arazisinde kenevir yetiştirdilerKahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Beklenen sarsıntı daha meydana gelmedi - GündemK.Maraş depremi sonrası uzmandan korkutan sözlerKahramanmaraş'taki şiddetli deprem kamerada! Birbirlerini ezdiler - GündemDeprem anındaki panik kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...