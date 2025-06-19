Rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı! Midesinde taşıdıkları foyasını ortaya çıkardı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'de rahatsızlanınca hastaneye götürülen şahsın midesinden 28 kapsül uyuşturucu çıktı. Şahıs yoğun bakıma kaldırıldı.
İstanbul'dan Diyarbakır'a otomobili ile seyir halinde olan A.N. rahatsızlanınca dinlenme tesisine girdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şahsın durumunu fark eden otoyol jandarması hemen sağlık ekiplerine haber verdi. A.N. sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye sevk edildi. Kocaeli il Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri de hastaneye gelerek detaylı inceleme yaptı.
MİDESİNDEN UYUŞTURUCU KAPSÜLLER ÇIKARILDI
Çekilen filmlerde şahsın midesinde kapsüller fark edildi. Olayı titizlikle takip eden jandarma ekipleri, uyuşturucu trafiğini çözdü. A.N. ise yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar