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Ramazan ayında davul çalmak istedi, teklifini reddeden muhtarı vurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de bir adam, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı bacağından vurdu. Muhtar tedavi olmak üzere hastaneye kaldırılırken polis kaçan zanlının peşine düştü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ramazan davulcusu tartıştığı muhtarı tabancayla vurdu. Olay, Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında yaşandı.

Ramazan ayında davul çalmak istedi, teklifini reddeden muhtarı vurdu! - 1. Resim

DAVUL ÇALMASINA İZİN VERMEYEN MUHTARI VURDU

Samet Ş. isimli bir davulcu, Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'ın evine giderek ramazan ayında davul çalmak istediğini söyledi.  Muhtar da Samet Ş.'ye başka mahallede ikamet ettiği için izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle davulcu yanında getirdiği tabancayla muhtarı bacağından vurdu.

Ramazan ayında davul çalmak istedi, teklifini reddeden muhtarı vurdu! - 2. Resim

DAVULCU KAYIPLARA KARIŞTI

Muhtar acı içinde yere yığılırken davulcu ise hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesini duyan yakınları kanlar içinde bulduğu Metin Kaplan'ı hastaneye götürdü. Muhtar tedavisinin ardından taburcu edilirken, zanlının ise arandığı öğrenildi. 

Ramazan ayında davul çalmak istedi, teklifini reddeden muhtarı vurdu! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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