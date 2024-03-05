Ramazan ayında davul çalmak istedi, teklifini reddeden muhtarı vurdu!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Mart 2024 06:54 - Güncelleme: 5 Mart 2024 08:39 - Güncelleme:

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Kocaeli’de bir adam, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı bacağından vurdu. Muhtar tedavi olmak üzere hastaneye kaldırılırken polis kaçan zanlının peşine düştü.