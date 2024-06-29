Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Resmen katliam yaptı! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Resmen katliam yaptı! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Resmen katliam yaptı! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı
Fethiye, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da Özcan A. isimli şahıs kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürdü. Eşini ararken 2 kişiyi de yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Fethiye'de Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

EŞİNİ ARARKEN 1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Resmen katliam yaptı! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı - 1. Resim

HER YERDE ARANIYOR

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Efe Önbilgin yeni talepte bulundu: Mahkemeden Deniz Akkaya’ya beklenmedik karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Duyanlar şaşıp kalıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Erdoğan" tiradı - GündemMuhabbet kuşundan "Sayın Erdoğan" tiradıKarısını öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı - GündemUzman çavuşun ifadesi ortaya çıktıMilaslı sporcu Bahtiyar Bahar sokakta ölü bulundu - GündemMilaslı sporcu sokakta ölü bulunduÇocuk parkında dehşet! Arkadaşlarından birini tahrayla yaraladı diğerini bıçaklayarak öldürdü - GündemHurdacı çocuk parkında dehşeti yaşattı: 1 ölü, 1 yaralı16 yıldır kayıp! Cinayet zanlıları AK Partili Hasan Kırışık'ın cesedinin yerini söylemiyor - GündemAK Partili Hasan Kırışık 16 yıldır bulunamıyorErdoğan'la özdeşleşen "kazandıran ceket"i giymişti! Özgür Özel'den bomba yorum - GündemErdoğan'la özdeşleşen ceketi giymişti
Sonraki Haber Yükleniyor...