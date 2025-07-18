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Resmi Gazete'de ilan edildi, Sayıştaş'da seçim yapılacak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sayıştay, Seçim, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, Haber
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Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek. 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından seçim yapılacak.

Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, kuruma 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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