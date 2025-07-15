Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de yayımlandı, kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı, kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı, kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz
Raylı Sistem, Ücretsiz, Çocuk, Demokrasi, Milli Birlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını bugün ücretsiz taşıyacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında​​​​​​ ücretsiz hizmet verecek.

GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğine işaret ederek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul çalışma takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘İhanet çetesi’ pusuda! 9 yılda 113 bin FETÖ'cü... - Gündem‘İhanet çetesi’ pusuda! 113 bin FETÖ'cü...Samsun'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildi - GündemSamsun'da deprem oldu! Birçok yerde hissedildiMarmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler - GündemMarmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandıAskerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Milli Savunma Bakanı Güler cevapladı - GündemAskerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?Şam’dan PYD’ye ültimatom! Suriye lideri Şara 'bedelini ödersiniz' diyerek rest çekti - GündemŞam’dan PYD’ye ültimatom!Siyonistlerin son oyunu... 15 Temmuz İsrail işgal girişimiydi! - Gündem15 Temmuz İsrail işgal girişimiydi!
Sonraki Haber Yükleniyor...