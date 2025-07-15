Resmi Gazete'de yayımlandı, kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz
9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını bugün ücretsiz taşıyacak.
Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ücretsiz hizmet verecek.
GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğine işaret ederek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.