Resmi Gazete'de yayımlandı, kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz

9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını bugün ücretsiz taşıyacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında​​​​​​ ücretsiz hizmet verecek.

GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğine işaret ederek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.