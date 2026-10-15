Rojin Kabaiş soruşturmasında Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, dosyadaki son gelişmeleri açıkladı. Karabulut 6 kişiye ait telefon numarası tespit edildiğini, Bardakçı köyünde bulunan 11 beyaz araca ilişkin araştırmalarda, Rojin’in telefonunun açılmasına ilişkin teknik incelemede sona yaklaşıldığını duyurdu. Karabulut “Bu üç önemli çalışmadan elde edilecek bulguların önemli katkılar sunabilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

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Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. Kabaiş’in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, bugün dosyadaki son durumu açıkladı.

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6 KİŞİYE AİT TELEFON NUMARASI

Soruşturma kapsamında yürütülen dar baz çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten avukat, Rojin’in kaybolduğu akşam kendisine en yakın konumda bulunduğu değerlendirilen 6 kişiye ait telefon numarasının tespit edildiğini belirtti.

Rojin Kabaiş dosyasında sona yaklaşıldı! 6 telefon ve 11 araç mercek altında

11 BEYAZ ARAÇ İNCELENİYOR

Karabulut, Rojin’in kaybolduğu dakikalarda sahile inen araç ile aynı saatlerde Bardakçı köyünde bulunan 11 beyaz araca ilişkin araştırmalarda da sona yaklaşıldığını vurguladı. Karabulut, Rojin’in telefonunun açılması amacıyla önerilen bilirkişilerin yürüttüğü teknik incelemelerin de sonuçlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

Rojin Kabaiş dosyasında sona yaklaşıldı! 6 telefon ve 11 araç mercek altında

“SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Avukat Karabulut şu ifadelere yer verdi:

Bu üç önemli çalışmadan elde edilecek bulguların, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sunabilecek nitelikte olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle belirtmek isterim ki tespit edilen telefon numaraları ve araçlar üzerinden herhangi bir kişiye peşinen suç isnat etmiyoruz. Ancak ortaya çıkan her verinin, hiçbir ihtimal dışlanmadan ve bütün şüpheler tüketilinceye kadar araştırılması gerektiğine inanıyorum.

Rojin Kabaiş dosyasında sona yaklaşıldı! 6 telefon ve 11 araç mercek altında

Karabulut “Rojin’in kaybolduğu saatlerde kimlerin nerede olduğu, hangi araçların hangi güzergâhları kullandığı ve telefonundaki dijital verilerin neler ortaya koyacağı, soruşturmanın aydınlatılması açısından hayati önemdedir” diye belirtti.

YENİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI

Kabaiş’in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Mersin’de görevlendirdikleri bilirkişinin dosyadaki HTS, baz ve kamera kayıtları üzerinde yaptığı incelemenin tamamlandığını, raporun kendilerine ulaştığını açıkladı. Tespitler doğrultusunda savcılığa yeni araştırma talepleri sunduklarını belirtmişti.

Rojin Kabaiş dosyasında sona yaklaşıldı! 6 telefon ve 11 araç mercek altında

Rojin’in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketleri ve yine Rojin’in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki bir evde şüpheli bir hareketlilik dikkat çekmişti.

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