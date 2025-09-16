Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rüşvetten de tutuklanmıştı! Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı yurt dışına kaçtı

Rüşvetten de tutuklanmıştı! Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı yurt dışına kaçtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
İBB'ye yönelik soruşturmada terör suçlamasında tutuklanan Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında, rüşvet operasyonunda da yeniden tutuklama kararı verildi. Bu kapsamda ifade veren Şahan'ın yardımcısı Hakan Karademir'in yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Şişli eski Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, geçtiğimiz aylarda İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmada "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmıştı.

'RÜŞVET' SORUŞTURMASINDAN DA TUTUKLANDI

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın geçen hafta da "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi. Dosya çerçevesinde alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları ile dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARDIMCISI YURT DIŞINA KAÇTI

Soruşturmaya dair gelişmeler merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak'ın haberine göre Şahan'ın yardımcısı Hakan Karademir yurt dışına firar etti.

