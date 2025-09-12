Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İBB davasına dahil edildi! Bir kez daha tutuklama talep edildi

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İBB davasına dahil edildi! Bir kez daha tutuklama talep edildi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Görevden alınan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB'deki yolsuzluk soruşturmasından da tutuklanması talep edildi.

Kent Uzlaşısı soruşturmasından tutuklu bulunan Şişli Belediyesi Eski Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına da dahil edildi.

Şahan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: HABER MERKEZİ

