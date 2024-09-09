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Sahte doktor faciası! YouTube videosu izleyerek ameliyat yaptı, 15 yaşındaki çocuk öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sahte doktor faciası! YouTube videosu izleyerek ameliyat yaptı, 15 yaşındaki çocuk öldü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da YouTube videosu izleyerek ameliyat yapan doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Ailesi, çocuklarının ölümüne "sahte doktorun" neden olduğunu savundu.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

VİDEODAN BAKARAK AMELİYAT ETMİŞ

NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.

SAHTE DOKTORUN KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti. Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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