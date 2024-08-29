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Sahte senet nasıl çözülecek? Mağdur sayısı hızla artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahte senet nasıl çözülecek? Mağdur sayısı hızla artıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Senet dolandırıcılığı son dönemde yeniden arttı. Vatandaşların imza konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan hukukçu Cüneyt Toraman, mahkemelerin bu konuda duyarsız davrandığını söyledi.

SAMET EKER ANKARA- İnternet veya kargo alışverişlerinde farklı yöntemlerle sahte çek veya senet imzalatan dolandırıcılar, vatandaşı mağdur ediyor. Yargı safhasının da uzun sürmesi mağduriyeti daha da artırırken binlerce kişiyi tuzağına düşüren sahtekârlara karşı alınabilecek tedbirleri hukukçu Cüneyt Toraman’a sorduk. Vatandaşların imza konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Toraman “Evinize gelen kargo veya yemek fişi gibi belgelere imza atmayın. Çünkü imza atmanızı zorunlu kılan bir husus yok. Kargocu gibi kapıya gelerek daha önce evrakların arasına koydukları çek veya senetleri imzalatabiliyorlar. Ondan sonra bu belgeleri başka kişilere devrediyorlar. Bunun hukukta çözümü var. Böyle bir senet işleme konulursa imzalayan kişi, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açmalı” dedi.

Mahkemelerin çek ve senet davalarında duyarsız davrandığına dikkat çeken Toraman şöyle devam etti: Çek veya senet işin içine girdiğinde başka bir konuyu araştırmaya gerek duymuyorlar. Ama her senedin veya çekin mutlaka temel borç ilişkisi ve hukuki dayanağı olmalı. Bu soruna Yargıtay’ın acil çözüm bulması lazım. Vatandaşların bu konuda yapacakları pek bir şey yok. Sorun Yargıtay’ın olumsuz kararlarından kaynaklanıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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