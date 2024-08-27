Sahte botoks alarmı! Yüz felci yapıyor
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaçak ve ruhsatsız botoks ürünleriyle yapılan işlemler sonrasında enfeksiyon, felç, kalıcı yüz asimetrisi, alerjik reaksiyonlar ve hatta toksik zehirlenmeler gibi komplikasyonlar yaşanabileceğini hatırlatan Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Dr. Yılmaz Turan “Klinik gözlemlerimize göre, sahte botokslar alarm veriyor” dedi.
Kaçak ve sahte ürünlere bağlı toksin zehirlenmeleri sonucu yoğun bakıma hasta yatışlarında ciddi artışlar olduğu ve ölümle sonuçlanan vakalar bulunduğunu aktaran Dr. Turan “Ülkemizde ruhsatlı üç botilinum toksin bulunmaktadır. Bunlar da sadece belirli ecza depoları tarafından yetkili hekimlere satılıyor. Merdiven altı uygulamalarda kullanılan ürünler ise genelde sahte ya da kaçak ürünler. Botoks yaptırırken hangi ürünün kullanıldığını sorun, gerekirse ürünün kutusunu görmeden uygulama yaptırmayın” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi