Sahte botoks alarmı! Yüz felci yapıyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ağustos 2024 02:35 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 02:36 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kaçak ve ruhsatsız botoks ürünleriyle yapılan işlemler sonrasında enfeksiyon, felç, kalıcı yüz asimetrisi, alerjik reaksiyonlar ve hatta toksik zehirlenmeler gibi komplikasyonlar yaşanabileceğini hatırlatan Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Dr. Yılmaz Turan “Klinik gözlemlerimize göre, sahte botokslar alarm veriyor” dedi.