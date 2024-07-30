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Sahte ses kaydı skandalı! Erbaş'ın gündem olan konuşmasını gösteren video yalan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın videosunun üzerine sahte ses kaydı yapılarak sosyal medyada dolaşıma sokulan ve İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Cevat Saraç tarafından da paylaşılan videonun yalan olduğu ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 26 Haziran 2024 tarihinde Sinop Üniversitesi Kampüs Camii'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmasından alıntılandığı görülen videoya sahte ses eklendiği anlaşıldı.

"FAKİR FUKARA İÇİN SEVİNİYORUM" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Söz konusu videoda Erbaş'ın şu cümleleri kurduğu iddia edildi: “Fakirler Yaradan'ın en şanslı kullarıdır. Sizler yani fakir fukara, garip gureba Yaradan'a doğru yürüyeceksiniz, bizler ise muhtemelen cehennemin bir kenarında nar-ı ateşte cayır cayır yanıyor olacağız. Bir yandan üzülüyor gözyaşlarımı tutamıyorum, bir yandan da siz fakir fukara için seviniyorum.”

ASLINDA NE DEMİŞTİ?

Ancak orijinal görüntüler incelendiğinde Erbaş'ın şunları söylediği görüldü: “Nerede bir camia var orada caminin de olması lazım. Çünkü isimleri aynı kökten geliyor. Camia ilim yolcularını içinde topluyor; hocaları ve talebeleriyle, camide müminleri içinde topluyor. Dolayısıyla her camiada bir caminin mutlaka olması lazım.”

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Burak Orhan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videonun sahte ve orijinal halini yayınlayarak, videoyu paylaşan Saraç hakkında hukuki yollara başvurulacağını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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