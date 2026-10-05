Sakarya'da durdurulan kamyonetten 3 tona yakın menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi

Sakarya'da jandarma ekipleri Anadolu Otoyolu gişelerinde bir kamyoneti durdurdular. Kamyonetin kasasında inceleme yapan ekipler menşei belirsiz 2 bin 235 kilogram dana sakatat ve 574 kilogram dana eti ele geçirdi. Sürücüye 132 bin 108 lira ceza kesilirken ele geçirilen ürünler imha edildi.

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Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonetin kasasında menşei belirlenemeyen 2 ton 809 kilogram sakatat ve et ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Otoyolun Sapanca gişelerinde durdurulan kamyonetin kasasında 2 bin 235 kilogram dana sakatat ve 574 kilogram dana eti olmak üzere toplam 2 ton 809 kilogram menşei tespit edilemeyen ürün ele geçirildi.

Etiketsiz ürünler imha edilmek amacıyla Sapanca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine verilirken, araç sürücüsüne 132 bin 108 lira ceza kesildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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