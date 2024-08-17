Sakarya'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi, çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada römorkta bulunan 13 işçi yaralandı.
Kaza, Damlık Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör eğimli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Devrilen traktörün römorkunda bulunan B.Ş., O.Ç.A., M.A.S., E.N.D., U.A.D., B.D., B.A., A.U., Z.A., B.U., G.D., Y.D. ve Z.D. isimli 13 işçi yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı