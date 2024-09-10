Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro yine arızalandı: Vatandaşlar isyan etti
Gündem Haberleri / AA
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA- Güncelleme:
M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.
Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.
Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.
Daha önce kaza yaptığı ortaya çıkan metro hattında yaşanan arıza dikkat çekti.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Gündem
Kaynak: AA
Kaynak: AA