Samsun'da iki kardeş farklı mahallelerden muhtar oldu

Samsun’un Havza ilçesinde iki kardeşten biri doğduğu mahallede 3 dönem, diğer kardeş ise yerleştiği mahallede yeni muhtar seçildi.

Samsun Havzalı Demiral kardeşlerden 50 yaşındaki Recep Demiral doğduğu ve yaşadığı Yaylaçatı Mahallesi’nde üçüncü dönem muhtar olarak seçildi. Kardeşlerden 40 yaşındaki Osman Demiral ise 20 yıl önce yerleştiği Havza ilçe merkez mahallelerinden 19 Mayıs Mahallesi’nde muhtar oldu.

'HER KONUDA KARDEŞİMİN YANINDAYIM'

Yaylaçatı Muhtarı Recep Demiral kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, “Komşularımızdan Allah razı olsun. Üçüncü dönemde de bana güvenerek yeniden muhtar olarak seçtiler. Biz de bu güveni boşa çıkarmayacağız. Kardeşim de ilçe merkezinde yaşadığı mahallede bu yıl ilk kez muhtar olarak seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Her konuda kardeşimin yanında ve yardımcıyım” dedi.

'AĞABEYİMİN BİLGİ VE TECRÜBELERİ BANA YARDIMCI OLACAK'

19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Osman Demiral ise ilk kez muhtar olarak seçildiğini ve mahallesine hizmet edecek olduğundan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, “Rabb’im nasip etti, 20 yıl önce taşındığım mahalleme muhtar oldum. Ağabeyim 10 yıldır doğup büyüdüğümüz Yaylaçatı Mahallesi Muhtarı ve bu sene 3. kez muhtar olarak seçildi. Çıkmış olduğum bu yolda mahalleme hizmet ederken ağabeyimin bilgi ve tecrübeleri bana yardımcı olacak” diye konuştu.