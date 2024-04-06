Türkiye'nin en genç muhtarı göreve başladı! Henüz daha 18 yaşında

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 2 bin nüfuslu Hisar Mahallesi'ndeki seçimleri 18 yaşındaki Samet Koyun kazandı. 10 adayı geride bırakan Koyun, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Kütahya'nın Domaniç ilçesinde mevcut muhtar Cahit Demiröz, yeniden adaylık başvurusu yapmayınca seçime 11 aday girdi. Kıyasıya yarışın olduğu ilçede 18 yaşındaki genç muhtar seçildi.

160 OYLA BİRİNCİ OLDU

2 bin nüfuslu mahallede 160 oy ile sandıktan birinci çıkan Samet Koyun, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu.

GÖREVE BAŞLADI

Rakiplerini geride bırakarak genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun (solda), görevine başladı. Koyun, görevi seçime katılmayan önceki muhtar Cahit Demiröz'den (sağda) devraldı. Demiröz, halefine muhtarlık rozetini taktı.

"GENÇSİN YAPAMAZSIN DİYENLER OLDU"

Görevi seçime katılmayan önceki muhtar Cahit Demiröz'den devralan Koyun, gazetecilere, genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisinin aday olacağına inanmadığını söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Koyun, şöyle konuştu:

"Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Kendimi Domaniç'in en genç muhtarı sanıyordum ama Türkiye'nin en genç muhtarıymışım. 'Gençsin, yapamazsın.' diyenler oldu ama ben Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardayım. Sloganımız 'Kimsesizlerin kimsesi olmak'tı. Bunu da sağlayacağım ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğim."