Samsun’dan acı haber! Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü bir polisi şehit etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Mart 2024 06:09 - Güncelleme: 5 Mart 2024 07:29 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Samsun’da bir kişi kaza yaptıktan sonra aracı ile olay yerinden kaçmaya çalışırken kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çaptı. Feci kazada bir polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz de yaralandı.