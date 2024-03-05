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Samsun’dan acı haber! Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü bir polisi şehit etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsun’dan acı haber! Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü bir polisi şehit etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’da bir kişi kaza yaptıktan sonra aracı ile olay yerinden kaçmaya çalışırken kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çaptı. Feci kazada bir polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz de yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan sürücü, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu’ya (46) çarptı.

Samsun’dan acı haber! Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü bir polisi şehit etti - 1. Resim

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Çarpmanın etkisi ile polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit polis memuru Mutlu’nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun’dan acı haber! Kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü bir polisi şehit etti - 2. Resim

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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