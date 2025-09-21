SANCAR da testleri geçti! Envantere giriyor

GÜLCAN AYBOĞAN - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Festival alanında sergilenen savunma sanayii çalışmaları dikkat çekerken gazetemize konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, insansız deniz araçlarında gelinen son gelişmeleri aktardı.

ENVANTERE GİRMEYE HAK KAZANDI

Nacar, geçtiğimiz hafta itibariyle atışlı testlerini başarıyla tamamlayan SANCAR silahlı insansız deniz aracının (SİDA) sonar tarama, otonom yapay zekâ ve 12,7 mm silah kulesiyle envantere girmeye hak kazandığını açıkladı.

SANCAR SİDA’yı deniz kuvvetlerinin kullandığı yapay zekâ destekli savaş yönetim sistemi ADVENT ile bütünleşik olarak tasarladıkların kaydeden Nacar, “Sürü zekâsı geliştirme anlamında, diğer platformlarla entegre çalışabilme anlamında, birlikte çalışabilme anlamında önemli bir kazanım olmuş oldu” dedi.

Mehmet Akif Nacar, ADVENT’in millî muharip uçağımız KAAN ile de entegre çalışacağını söyledi.