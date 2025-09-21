Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > SANCAR da testleri geçti! Envantere giriyor

SANCAR da testleri geçti! Envantere giriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SANCAR da testleri geçti! Envantere giriyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

HAVELSAN Genel Müdürü M. Akif Nacar, insansız deniz araçlarındaki son durumu gazetemize anlattı: Atışlı testleri başarıyla tamamlayan SANCAR sonar tarama, otonom yapay zekâ ve kulesiyle envantere girmeye hak kazandı.

GÜLCAN AYBOĞAN - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Festival alanında sergilenen savunma sanayii çalışmaları dikkat çekerken gazetemize konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, insansız deniz araçlarında gelinen son gelişmeleri aktardı.

ENVANTERE GİRMEYE HAK KAZANDI

Nacar, geçtiğimiz hafta itibariyle atışlı testlerini başarıyla tamamlayan SANCAR silahlı insansız deniz aracının (SİDA) sonar tarama, otonom yapay zekâ ve 12,7 mm silah kulesiyle envantere girmeye hak kazandığını açıkladı.

SANCAR SİDA’yı deniz kuvvetlerinin kullandığı yapay zekâ destekli savaş yönetim sistemi ADVENT ile bütünleşik olarak tasarladıkların kaydeden Nacar, “Sürü zekâsı geliştirme anlamında, diğer platformlarla entegre çalışabilme anlamında, birlikte çalışabilme anlamında önemli bir kazanım olmuş oldu” dedi.

Mehmet Akif Nacar, ADVENT’in millî muharip uçağımız KAAN ile de entegre çalışacağını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'de seçim günü! Beş ayda ikinci olağanüstü kurultay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yabani otu altına çevirdi! Değersiz sanılan bitkilerden servet üretiyor - GündemYabani otu altına çevirdiTerör ideolojisi müfredat oldu! PYD, Kürtlerin hafızasını siliyor - GündemPYD, Kürtlerin hafızasını siliyorMEB'den yeni çalışma: Afetlere karşı psikososyal destek - GündemMEB'den yeni çalışma: Afetlere karşı psikososyal destekKütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem! İşte ilk detaylar - GündemKütahya'da korkutan deprem! İşte ilk verilerAFAD'dan 4 il için turuncu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor - GündemAFAD'dan 4 il için turuncu uyarı!İstanbulkart abonman ücreti karşılanacak! Sultanbeyli Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde - Gündemİstanbulkart öğrenci abonman ücreti karşılanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...