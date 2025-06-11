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Saniyelerle yarıştı! Tek hamleyle öğrencisinin hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'te nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin heimlich manevrası ile kurtarıldı. Saniyelerle yarışarak öğrencisine yardımcı olan öğretmen büyük takdir topladı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yer alan Gölbaşı Ortaokulu'nda yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Derste bir öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmesi üzerine, öğretmen Süleyman Yalın soğukkanlılığını koruyarak hızlıca müdahale etti.

SANİYELERLE YARIŞTI

Yalın, heimlich manevrasını uygulayarak öğrencinin hayatını kurtardı. Öğretmenin saniyelerle yarışarak gerçekleştirdiği bu örnek davranış, okulda büyük takdir topladı. Öğrencisini hayata döndüren Yalın, çevresindekiler tarafından kahraman ilan edildi.

Saniyelerle yarıştı! Tek hamleyle öğrencisinin hayatını kurtardı - 1. Resim

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay sonrası öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin gösterdiği cesaret ve soğukkanlılık, eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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