Şanlıurfa'da piknik faciası: 11 yaşındaki Deniz gölde boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 11 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Tatarhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Çocuklardan 2'si vatandaşlar tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki Deniz Süleyman ise suda kayboldu.

Şanlıurfa’da piknik faciası: 11 yaşındaki Deniz gölde boğuldu - 1. Resim

Suda kaybolan küçük kızı aramak için çok sayıda ekibin katılımıyla başlatılan çalışmaların ardından çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

