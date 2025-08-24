Şanlıurfa'da güldüren karışıklık! Kendi otomobili sanıp başkasının aracını aldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan trajikomik olayın kahramanı 72 yaşında Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, akrabası Şaban Bilgin'in manav dükkanına gitti.

Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Şaban Bilgin’in otomobilinin yanına park eden Polat, alışveriş yapmaya başladı. Alışverişini tamamlayan Polat, eşyalarını otomobile koyduktan sonra manav Şaban Bilgin’e korna çalıp evine doğru yol aldı.

EVE GİDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Eve giden Polat, eşyaları indirip taşıması için oğlundan yardım istedi. Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti. Mevlüt Polat, kısa süren şaşkınlığın ardından yanlış otomobili eve getirdiğini anladı.

Eşyalarını indiren Polat, tekrar manav dükkanına giderek otomobili Şaban Bilgin’e teslim etti. Şaban Bilgin de otomobillerin karıştığını Mevlüt Polat geri getirdiğinde fark etti.

OĞLU FARK ETTİ

Mevlüt Polat, "Ben oğlumun otomobiliyle Şaban’ın yanına gelerek alışveriş yaptım. Otomobili de yan tarafa park ettim. Eşyaları aldıktan sonra yanlışlıkla Şaban’ın otomobiline binip eve gitmişim" dedi.

Oğlunun durumu fark ettiğini söyleyen Polat, "Ben ev gidince oğlum, 'bu otomobil kimin?' dedi. Ben de 'senin' dedim. O da, 'bu benim otomobilim değil' deyince yanlış otomobili aldığımı anladım "ifadelerini kullandı.

MANAV DA FARK ETMEMİŞ

Durumun farkına varmadığını söyleyen manav Şaban Bilgin ise, "Müşteri aynı zamanda akrabamızdır. Kendi aracını benim aracımın yanına park ettikten sonra alışveriş yaptı. Eşyaları alıp benim aracıma koyup direkt eve gitmiş. Evde oğlu, 'baba bu araba benim değil, kimin?' diye sormuş. O da, 'bu araba sizin' demiş. Oğlu daha sonrasında 'bu araç kimin ise gidip çabuk geri ver' demiş. Zaten her iki araba da aynı. Bana korna da çalmış ama ben farkına varmadım" diye konuştu.