Liderlerin güç ve sistem eleştirilerinin ön plana çıktığı 56. Davos Zirvesi, diplomatik cümlelerin ardına gizlenmiş tehditler değil, doğrudan güç vurguları içerdi.

Emrah Özcan / ANKARA - Davos Dünya Ekonomik Forumu “Diyalog Ruhu” temasıyla kapılarını açtı, ironik biçimde diplomatik nezaketten çok açık restleşmeler damga vurdu. Dünya liderleri tarafından yapılan konuşmalar, küresel düzenin artık sadece tartışılmadığını; yüksek sesle sorgulandığını gösterdi. Liderlerin mesajları, çoğu zaman diplomatik cümlelerin ardına gizlenmiş tehditler değil, doğrudan güç vurguları içerdi. İşgal imaları, ekonomik yaptırım tehditleri, ticaret savaşları ve sistem eleştirileri, Davos’un bu yılki ana başlıkları oldu.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİYLE MESAJ

Zirvede dikkat çeken ortak nokta ise, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” söylemiyle dile getirdiği küresel adaletsizlik eleştirilerinin, farklı liderlerin ağzından benzer tonlarda yankılanması oldu. Kanada Başbakanı Mark Carney, Erdoğan’ın uluslararası platformlarda sıkça kullandığı o meşhur metaforu Davos kürsüsüne taşıyarak “Masada yoksak menüdeyiz” dedi ve küresel nizamda büyük güçlerin artık hiçbir kural tanımadığı zalim bir gerçekliğe geçildiğini vurguladı.

Zirvenin en çok konuşulan anlarından biri ise ABD Başkanı Trump’ın “Grönland’ı elde etmek için aşırı güç kullanabilirim ama bunu yapmayacağım” tehdidi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’nin Avrupa’yı zayıflatmaya çalıştığını söyleyerek “Artık uluslararası hukuk değil, gücün dili konuşuluyor” eleştirisinde bulundu. Almanya Başbakanı Merz de Trump’ın gümrük vergisi tehditleri için “Şantaja boyun eğmeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Belçika Başbakanı De Wever ise “ABD çok aç bir tırtıla benziyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Davos’ta Avrupa’ya sert eleştiriler yöneltti. Zelenskiy “Avrupa geleceği tartışmayı seviyor, ancak harekete geçmiyor. Oysa bugün harekete geçmek, nasıl bir geleceğe sahip olacağımızı belirler” değerlendirmesini yaptı.

“GRÖNLAND’I VERMEKTEN BAŞKA ÇARELERİ YOK”

Liderlerin Davos Zirvesi’ndeki açıklamalarını değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni “Ya ABD grubu içinde yer alacaksınız, ya Rusya ya da Çin’in sistematiği içinde yer alacaksınız. Venezuela Devlet Başkanı alınıyor, Kanada’dan, Danimarka’dan bir şeyler isteniyor. Çin yeni bir sistem inşa ediyor. Rusya’ya karşı ABD, Avrupa’nın yanında olacak. Ancak Ukrayna savaşı kazanacak derken, ABD, Avrupa’nın kendi alanına girecek. Buradan da çıkmaları çok zor. Çin’e yaklaşsalar ekonomik olarak boğulacaklar. ABD’nin sistematiği içinde kalsalar Grönland meselesi var. En sonunda Grönland’ı ABD’ye verecekler. Başka çareleri yok” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası