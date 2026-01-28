Kocaeli'nde denizde bulunan cansız bedenin kimliği belli oldu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan 29 yaşındaki üç çocuk babası Cengiz Bilmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde önceki gün saat 14.00 sularında Piri Reis Mahallesi, Yelkenkaya Caddesi’ndeki bir sitenin iskelesi açıklarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan cansız beden, iskeleye getirildi.
Yapılan incelemelerde cansız bedenin 29 yaşındaki Cengiz Bilmez’e ait olduğu tespit edildi. Üç çocuk babası Bilmez’in, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Cenaze, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Cengiz Bilmez’in cenazesi, dün Yukarı Hereke Ulucami’de kılınan namazı müteakiben Yukarı Hereke Mezarlığı’nda defnedildi.