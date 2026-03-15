Anadolu Ajansı
Arsenal'in 16 yaşındaki yıldızı golünü attı: Premier Lig tarihine geçti
16 yaşındaki Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı. Arsenal, Everton karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Özetle DinleArsenal'in 16 yaşındaki yıldızı golünü attı: Premi...
Kaydet
Spor az önce
Arsenal'in 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Everton'a attığı golle Premier Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.
- Arsenal'in 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı.
- Dowman, Everton'a karşı 90+7. dakikada attığı golle rekoru kırdı.
- Golü attığında 16 yaş 73 günlüktü.
- Önceki rekor, 2005'te 16 yaş 270 günlükken gol atan James Vaughan'a aitti.
- Arsenal, Everton'ı 2-0 mağlup ederek lig liderliğini sürdürdü ve puan farkını açtı.
0:00 0:00
1x
İngiliz futbol kulübü Arsenal'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.
Premier Lig'de lider Arsenal konuk ettiği Everton'ı 89. dakikada Gyökeres ve 90+7'de Dowman'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. İngiliz sağ kanat oyuncusu Dowman, 16 yaş 73 günlükken attığı bu golle Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti.
Daha önce en genç golcü ünvanı 2005 yılında attığı gol ile Everton oyuncusu James Vaughan'a (16 yaş 270 gün) aitti.
Ligin zirvesinde yer alan Arsenal, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken iki maçı eksik bulunan Manchester City ile arasında 10 puanlık fark oluştu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR