Kocaeli açıklarında 2 gün önce bulunan kimliği belirsiz dalgıç cesedinin kime ait olduğu gizemini korurken, cesede ilişkin ilk incelemelerin detayları belli oldu. Yaklaşık 20 gündür denizde olduğu tahmin edilen dalgıcın yabancı gemiden indiği, yanında bulunan kerpeten ve boru anahtarı nedeniyle de "yasa dışı iş yapmış olabileceği" ihtimali üzerinde duruluyor. İşte diğer detaylar…

24 Ocak günü Kocaeli'nin Başiskele açıklarında balıkçılar, dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulmuştu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, yaklaşık 20 gündür denizde olduğu tahmin edilirken, ilk incelemelere dair detaylar da belli oldu.

20 gündür denizde olan ceset kime ait? Dikkat çeken analiz

“CİDDİ BİR KURAL HATASI”

DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, dalgıç cesediyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Elimizdeki verilere göre olayı irdelediğimizde çok ciddi bir kural hatası olduğunu düşünüyoruz çünkü tek dalgıç, tek dalmıştır. Bu, sportif ve sanayi dalışında asla yapmamız gereken bir iş. Evet, yalnız dalış yapılabiliyor ama hortumlu, başınızda motosiklet kaskı gibi kaskınız olması gerekiyor, sürekli yukarıdan hava gelmesi gerekiyor, yukarıda emniyet dalgıcı, dalış amiri olması gerekiyor. Bu ortamda sizinle sürekli konuşulur, suyun altında bayılsanız dahi pek bir sorun yaşama ihtimaliniz yok. Bunlar yönetmeliklerle, talimatlarla belirlenmiştir.

“SU ALTINDA ŞOK YAŞAMIŞ OLABİLİR”

Bulunan cesedin üzerindeki ekipmanların profesyonel olduğunu belirten Kulakaç, şöyle konuştu:

Hava yetsin diye sırtına çift tüp almış. Birinin arıza yapmasına karşı ikinci regülatör almış. Aslında ikinci arkadaşının olması gereken tüpünü ve regülatörünü yanına almış, bir sorun olduğunda kullanması için. Havasızlıktan ya da regülatörden yana bir sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü ikinci regülatörü var ama biz insanız, bizim fizik ve fizyolojimiz farklı. Suyun ısı olayı da farklı, kış dönemindeyiz. Su altında herhangi bir şekilde şok yaşamış olabilir ama ona yardım edecek ikinci bir arkadaşı olmadığı için maalesef sorunla karşılaşmıştır.

“BU KİŞİYİ BİLEN HİÇ KİMSE YOK”

“Üzerindeki malzemeye baktığımızda da tecrübeli bir dalgıç olduğunu da değerlendiriyoruz" diye vurgulayan Kulakaç, şöyle devam etti:

Kişinin bölge dışından, İstanbul'dan gelme ihtimali hiç yok. Derince limanında ve serbest bölgeden gelebileceğini düşünüyoruz. Bizim bölgede veya Başiskele'de su altında ciddi anlamda depremden kalan enkaz, gemiler var. En yakın Yalova'daki tersaneler olabilir ama bana göre o da düşük bir ihtimal. Biz bütün profesyonel ve sportif amaçlı çalışan tüm derneklere ve kişilere ulaştık. Bütün elde ettiğimiz verilere göre, bu kişiyi bilen hiç kimse yok. Bir yerden izin alması ya da kayıp ilanı olması lazım. Muhtemelen bölgemize gelen yabancı gemilerden dalan bir dalgıç olduğunu düşünüyorum.

Olayın kaza mı yoksa başka bir ihmal mi olduğu sorusu gündeme gelirken, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler devam ediyor.

