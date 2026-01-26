İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde başsız kadın cesedinin bulunmasına ilişkin 3 zanlının işlemleri sürüyor. Katil zanlısı, genç kadınla geçen yıl Tiktok'tan tanışıp sevgili olduklarını belirtip "Olay günü tartıştık, kaçarken çok defa sırtından bıçakladım. Banyo küçük olduğu için başını orada kesip salonda parçalara ayırdık" dedi. Öte yandan genç kadının binadan çıkarken son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili Özbekistan uyruklu şüpheliler sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

TİKTOK'TA TANIŞMIŞLAR

2'si yabancı uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan Sabah'ta yer alan bilgiye göre Dılshod Akhrol Uglı T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Durdona Khokimova, 3 sene önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi; geçen yıl da kendisi gibi Özbekistan vatandaşı olan inşaat işçisi Uglı ile TikTok üzerinden tanıştı.

Cesedi çöpte bulunan kadının son görüntüleri! Cani ifadesinde anlattı: Başını banyoda kesip salonda parçaladık

BANYODA BAŞINI KESİP SALONDA PARÇALARINA AYIRMIŞLAR

Daha sonra yüzyüze görüşüp sevgili oldular ancak kısa sürede Uglı'nın davranışları nedeniyle genç kadın ayrılmak istedi. Zaman zaman yaşanan tartışmaların ardından yine buluşuyorlardı. Olay günü de evde kavga çıktığı ve cinayetin işlendiği öğrenildi. Cani ifadesinde "Kavga ettik, kaçmak istedi. Ben de sırtından çok kez bıçakladım. Öldüğünü anladım ve cesetten kurtulmamız gerektiğini düşündüm. Banyo küçük olduğu için başını orada kestik. Cesedi salonda naylonların üzerinde parçalarına ayırdık." dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.

