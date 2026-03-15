İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören 21 yaşındaki futbolcuları Baran Alp Vardar’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Takımın resmi Instagram hesabından yapılan vefat duyurusunda; "Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören 2005 doğumlu futbolcusu Baran Alp Vardar’ın hayatını yitirdiğini açıkladı. Baran Alp Vardar, 2024 yılından bu yana kanser tedavisi görüyordu. Baran Alp Vardar'ın naaşı bugün Beylikdüzü Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…

Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp’in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii’nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir."

CENAZE PROGRAMI DUYURULDU

Takımın hesabında cenaze programına da yer verildi. Yayımlanan duyuruda;

"Merhum Baran Alp Vardar’ın cenazesi, 15 Mart Pazar günü (bugün), İstanbul Beylikdüzü Mevlana Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Canımız Baran Alp Vardar’a Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine başta olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Hep kalbimizdesin Baran Alp..." denildi.

