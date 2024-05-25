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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa&#039;da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa, Trafik Kazası, Suruç, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Suruç karayolunun 32. kilometresinde Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan Cemil S. idaresindeki 38 ZY 888 plakalı yolcu otobüsü, Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı - 1. Resim

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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