'Sarıgül' soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında belediye başkan adayı da var

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar arasında 31 Mart 2024 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olan Gamze Kılınç Büyük'ün de olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına

Emniyetteki işlemlerini tamamlanan 15 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 KİŞİ HALEN ARANIYOR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olan ve hala parti yönetiminde yer alan Gamze Kılınç Büyük'ün de bulunduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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